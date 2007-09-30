Комсомольці нарахували КПУ у Криму більш як 18% голосів виборців

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. Активісти Кримської республіканської організації Компартії України і Комсомолу України провели свій власний екзит-пол на 220 виборчих дільницях АРК, що становить близько 20% від загальної кількості виборчих дільниць Криму.

За підсумками масового опитування виборців були одержані наступні дані про підтримку політичних сил, внесених до бюлетенів для голосування: Партія регіонів, за їхніми даними, одержала 29,9%, КПУ - 18,2%, БЮТ -14,7%, НУ-НС - 8,4%, ПСПУ - 2,5%, СПУ - 1,4%.

Проти всіх проголосували 3,4% кримських виборців, за інші політи

чні сили проголосували 2,7% виборців АРК, говориться в повідомленні кримських комуністів, переданому агентству УНІАН.

8,8% опитаних кримчан повідомили, що не змогли проголосувати через те, що не знайшли свого прізвища у виборчих списках, ”що свідчить про масове порушення Конституційних прав громадян у Криму”.

10% опитаних відмовилися відповідати на питання, яку політичну силу вони підтримали на виборах. «Значна кількість кримчан побоюються відкрито заявляти про свої переваги», - говорять в КПУ.

Збір даних активістами Кримських організацій КПУ і ЛКСМУ було завершено о 20.00. «Дані, одержані завдяки проведенню опитування виборців, дозволять Кримській організації Компартії України оцінити масштаби фальсифікацій на тих виборчих дільницях, де було організовано екзит-пол», - наголошується в повідомленні.

Комуністи Криму заявляють, що повні рішучості у разі істотного спотворення підсумків голосування «організувати широку громадську протидію фальсифікаціям і добитися притягнення до кримінальної відповідальності їх виконавців і замовників».