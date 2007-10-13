Прес-конференція ”76-річчя створення Кримської АССР і ухвалення 13.09.07 р. Асамблеєю ООН ”Декларації про права корінних народів”

15 жовтня -11.00. Прес-конференція: "76-річчя створення Кримської АССР і ухвалення 13.09.07 р. Генеральною Асамблеєю ООН "Декларації про права корінних народів". Прес-конференцію проводять представники громадської організації "Міллі Фірка". м. Сімферополь, Інформаційний прес-центр. Тел. (8-0652) 251548.

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