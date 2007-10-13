Прес-конференція ”76-річчя створення Кримської АССР і ухвалення 13.09.07 р. Асамблеєю ООН ”Декларації про права корінних народів”
14:46, 13 жовтня 2007Крым
0
15 жовтня -11.00. Прес-конференція: "76-річчя створення Кримської АССР і ухвалення 13.09.07 р. Генеральною Асамблеєю ООН "Декларації про права корінних народів".
Прес-конференцію проводять представники громадської організації "Міллі Фірка".
м. Сімферополь, Інформаційний прес-центр.
Тел. (8-0652) 251548.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter