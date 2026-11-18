Першим у цій категорії став Кримський міст, автомобільна частина якого обвалилася внаслідок української спецоперації.

Генеральний штаб Збройних сил України додав мости до переліку втрат російських окупаційних військ. Один міст уже потрапив до цього списку за результатами бойової роботи Сил оборони. Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ щодо втрат російської армії.

Першим у цій категорії став Кримський міст, автомобільна частина якого обвалилася внаслідок української спецоперації.

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1970 російських військових. Також окупанти втратили дві бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи та два засоби протиповітряної оборони.

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Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада українські Сили оборони завдали удару по Керченському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із Росією. Унаслідок операції обвалилися одна з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Також попередньо пошкоджено залізничну частину споруди.

Як повідомили у Службі безпеки України, спецоперація тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Спочатку українські сили систематично виводили з ладу російську протиповітряну оборону, після чого розпочали безпосередні удари по мосту.

На фінальному етапі спецпризначенці "Альфи" СБУ застосували ракети-дрони "Паляниця" по автомобільній частині споруди. Після удару проліт обвалився у воду.

Кримський міст був важливим маршрутом постачання російських військ на окупований півострів та південь України. Ним перевозили пальне, боєприпаси, військову техніку й особовий склад.

Це не перше ураження споруди українськими силами. У жовтні 2022 року на мосту стався вибух, унаслідок якого були пошкоджені автомобільні прольоти та загорілися залізничні цистерни з пальним.

У липні 2023 року міст знову атакували. Тоді одна секція автомобільної частини обвалилася, а інша зазнала пошкоджень.

У червні 2025 року СБУ провела підводну спецоперацію, під час якої вибухівкою пошкодила підпірки опор споруди.

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