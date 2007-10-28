У Бахчисараї альпіністи врятували юного туриста, який зірвався зі скелі
12:24, 28 жовтня 2007Крым
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Під час екскурсії по Печерному монастирю
У Криму поблизу міста Бахчисарай під час екскурсії по Печерному монастирю зірвався з крутого скельного схилу 14-річний турист із Кривого Рогу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце оперативно прибули четверо альпіністів дислокованого в райцентрі гірського пошуково-рятувального взводу МНС. Із використанням спеціального обладнання постраждалий був піднятий вгору, йому була надана первинна медична допомога, після чого у стані середньої важкості його передали працівникам «швидкої».
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