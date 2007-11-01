Прес-конференція ”Про закріплення в тимчасове довгострокове користування мисливських угіддь у Сімферопольському районі”

2 листопада - 9:00. Прес-конференція Голови Постійної комісії ВР АРК по аграрних і земельних питаннях, екології і раціональному природокористуванні О. Русецкого, голови Сімферопольської райради В.Закорецкого, а також засновників Сімферопольського РАПО на тему: "Про закріплення в тимчасове довгострокове користування мисливських угіддь у Сімферопольському районі".

Верховна Ради АРК, каб. № 429.