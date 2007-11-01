Прес-конференція ”Про закріплення в тимчасове довгострокове користування мисливських угіддь у Сімферопольському районі”
22:33, 01 листопада 2007Крым
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2 листопада - 9:00. Прес-конференція Голови Постійної комісії ВР АРК по аграрних і земельних питаннях, екології і раціональному природокористуванні О. Русецкого, голови Сімферопольської райради В.Закорецкого, а також засновників Сімферопольського РАПО на тему: "Про закріплення в тимчасове довгострокове користування мисливських угіддь у Сімферопольському районі".
Верховна Ради АРК, каб. № 429.
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