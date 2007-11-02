2 листопада в Сімферополі за ініціативою Кримської організації Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна» відбудеться «круглий стіл» «Несплачений борг: вшанування в Криму пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів».

До участі в заході запрошені керівники Ради Міністрів АРК, Постійного Представництва Президента України в АРК, депутати Верховної Ради АРК, міський голова Сімферополя, науковці, митці, представники громадських та політичних організацій.

«Круглий стіл» розпочнеться об 11.00 у Центрі толерантності (м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 18, 2-й поверх Етнографічного музею).