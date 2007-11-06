Вантажівка з гранатами та хурмою провалилась в ущелину (фото)

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. В Криму сьогодні на 697 км автотрасі Харків - Сімферополь – Алушта - Ялта сталося ДТП.

Водій вантажівки із хурмою та гранатами, 49-річний полтавчанин, рухався спуском з боку Перевалу у напрямі Алушти. Проігнорувавши інформаційно-вказівні знаки про затяжний спуск і рух на зниженій передачі, допустив перегрів гальм.

Несправне авто далекобійник дивом зумів скерувати в уловлюючу безвихідь, чим запобіг важким наслідкам.

Вантажівка провалилася в ущелину, отримавши при цьому значні механічні пошкодження, а водій, однозначно, народившись у сорочці, залишився живий.

Фото ДАЇ в АРК.