Москаль: Конфлікти у Криму роздмухує місцева влада

"Штучно створеним" діючою кримською владою назвав черговий конфлікт навколо земельного питання у Криму член Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ, повідомяє сайт RAZOM.

"Кримська влада сьогодні спеціально роздмухує цей конфлікт, – підкреслив Г.МОСКАЛЬ, – бо бачить, що от-от відбудеться зміна центральної влади. Отже, "даху", який "кришував" їхній земельний "дерибан", не буде. Чиновники встигли роздати сотні гектарів кримської землі, й переважно не українцям, а громадянам Росії . Отже, штучно створені проблеми мають відволікти увагу від тих злочинів, які скоєні кримськими можновладцями".

На думку Г.МОСКАЛЯ, єдиним засобом, що сприятиме нормалізації ситуації у АРК, є зміна влади. "Маємо швидше міняти владу у Криму", – наголосив він.