Лідер Меджлісу: Пряме СС, пряме гестапо, що твориться в Криму!

Сімферополь. 7 листопада. УНІАН. 11 із 28 затриманих кримських татар, які перешкоджали знесенню самовільних будівель на плато Ай-Петрі, вже засуджені строком від 5 до 13 діб позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

«11 із 28 засуджені строком 5-13 діб позбавлення волі», - сказав він.

Причому, як стверджує М.ДЖЕМІЛЄВ, термін покарання в більшості випадків визначає не суд. «Там практично судів немає, заходять і говорять: тобі стільки-то, тобі стільки, жодних питань, жодних розглядів там немає, - заявив голова Меджлісу. - Органи хочуть взяти собі в посібники суди. Треба ж виправдати це беззаконня! Тому суди повинні довести, що вони (кримські татари – УНІАН) в чомусь винні і понесли якесь покарання. Друге – вони не можуть їх (кримських татар – УНІАН) випустити, тому що сама поява цих людей – побитих, скривавлених - це вже свідоцтво злочинів, здійснених органами влади відносно кримських татар».

Крім того, за даними лідера Меджлісу, зараз четверо кримських татар перебувають в реанімації. «До чотирьох кримських татар, які перебувають зараз в реанімації, прийшли, сказали, що підпишіть заяву, що ви жодних претензій до влади не маєте, тоді вас відпустять. Ті, звичайно, відмовилися, далі що буде – ми не знаємо», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

За його словами, деякі кримські татари побиті до такого стану, що самостійно навіть не можуть підписати протокол. «Пряме СС, пряме гестапо, що твориться в нашому Криму!», - обурився лідер Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі зносили самовільні будівлі бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що під час знесення будівель їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна. Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА схвалили знесення самовільних будівель.

За даними кримської міліції, за опір правоохоронцям було затримано більш як 20 чоловік.