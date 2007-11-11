Відновлено подачу електроенергії в Крим двома з трьох магістральних ЛЕП

Київ. 11 листопада. УНІАН. Станом на 17.30 відновлено подачу електроенергії в Автономну республіку Крим двома з трьох магістральних ліній електропередач.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

Згідно повідомлення, подача відновлена по лініях Каховська-Джанкой і Каховська-Островська.

Роботи на пошкодженій ліні Мелітополь-Джанкой продовжуються. Відновлення подачі по ній електроенергії очікується близько 19.00.

Також ведуться роботи по відновленню подачі електроенергії до Бердянська (Запорізької області).

Як повідомляв УНІАН, в Мінпаливенерго працює штаб з ліквідації наслідків урагану на півдні країни. Його очолив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО. Він разом із заступником міністра та керівництвом ДП «УкрЕнерго» перебувають в Головній диспетчерській енергосистеми України.

Сьогодні вранці ураган зі шквальним вітром до 40 метрів в секунду обрушився на Одеську, Миколаївську, Херсонську області, АРК, південь Запорізької і Донецької областей.