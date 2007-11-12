Екіпаж ”HajIzmail” шансів не мав

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. За тими даними, що дали моряки, які врятувалися, судно "HajIzmail", потонуло швидко, і шансів врятуватися 15 моряків не мали, каже голова МНС Нестор ШУФРИЧ.

"Питання, що не може не викликати занепокоєння – це доля корабля "HajIzmail", що вчора затонуло, - сказав Н.ШУФРИЧ. - Безумовно, нас турбує доля 15 моряків, які ймовірно знаходилися на борті корабля. Однак за тими даними, що дали моряки, які врятувалися, судно потонуло швидко на глибину приблизно близько 100 метрів, і шансів врятуватися екіпаж не мав".

Міністр також завірив, що зниклих безвісти будуть посилено шукати разом з військово-морськими силами, як України, так і Росії, у координації дій із власником судна, повідомляє прес-служба МНС.

Як повідомлялось, об 11 год. 5 хв. 11 листопада у Чорному морі в районі Херсонеського маяка затонуло суховантажне судно "HajIzmail" (прапор Республіки Грузія), яке перевозило металобрухт з порту Маріуполь до Сирії.