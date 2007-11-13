Відкривається полювання на “куцохвостих” (фото)

18 листопада в Криму відкривається черговий сезон полювання на хутряного звіра. Триватиме він до 21 січня 2008 року.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ.

За його інформацією, на зайця-русака можна буде полювати по неділях. «На зайця-русака можна буде полювати за картками відстрілу, які видаються користувачами мисливських угідь, з обов`язковою реєстрацією мисливця перед проведенням полювання. Відразу після вполювання дичини мисливець зобов`язаний зробити позначку про це в картці відстрілу», - повідомив М.ГОЛОВАНЬ.

За даними обліку чисельності мисливської фауни 2006 року, в Криму без урахування природного приросту налічувалося 106 тисяч зайців. «За мисливський сезон 2006/07 кримські мисливці вполювали 22 тисячі “куцохвостих”, - повідомив прес-секретар Рескомлісу. Це середній показник відстрілу зайців за рік, що знаходиться в рамках екологічної рівноваги фауни Криму.

Усього за один сезон мисливець має право вполювати не більше 10 зайців (по одному – в один день полювання).

Фото Сергія Решетька.