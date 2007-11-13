Рятувальники шукають чоловіка, який зник під час урагану

Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. У Криму рятувальники МНС і співробітники міліції проводять пошуки чоловіка, що зник у неділю, 11 листопада, під час сильної зливи і ураганного вітру.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в автономії, в Роздільнянському районі автономії компанія з чотирьох друзів, не злякавшись негоди і штормового вітру, на автомашині відправилася на відпочинок.

«В той час, як компанія відпочивала, їх накрила страшна негода. Злива з сильним вітром загнала всіх у машину. Рухатися на автомобілі було неможливо – дорога перетворилася на рідку кашу», - розповіли рятувальники.

Приятелі вирішили йти пішки, але один із них – водій машини вирішив не покидати автомобіль. «Через деякий час наймолодший з компанії повернувся до машини, оскільки зростання рівня води стало загрозливим – все перетворилося на суцільну річку. Один з приятелів поплив у напрямку дороги, де його в районі кошари знайшов єгер. Замерзлого і вимоклого чоловіка направили в лікарню», - зазначають в МНС.

Двох людей, які перебували в машині, підібрали рятувальники. Постраждалим була надана медична допомога, після чого їх відправили до лікарні.

Ще один з приятелів вирішив пройти уздовж берега і пропав. «Зниклої людини так і не знайшли», - повідомляють рятувальники. Його пошуками займалися співробітники міліції і МНС, але поки що безрезультатно.

Як повідомляв УНІАН, на суботу і неділю (10 і 11 листопада) в Криму було оголошене штормове попередження. В МНС автономії закликали громадян утриматися від походів у гори і ліс.

11 листопада в Криму був сильний вітер, злива, на морі шторм – 6-7 балів.