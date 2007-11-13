Представник Ющенка просить розглянути програми облаштування кримських татар

Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО просить найближчим часам провести засідання кримського уряду, де розглянути стан виконання Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну.

З такою пропозицією кримський представник Ющенка звернувся до голови Ради міністрів АРК Віктора ПЛАКІДИ.

На думку В.ХОМЕНКА "було б доцільно під час обговорення заслухати інформацію представників Республіканського комітету АРК по справах національностей та депортованих громадян, інших профільних комітетів та міністерств щодо виконання програм і рішень з даних питань, а також голів райдержадміністрацій і міських голів, на території адміністративно-територіальних одиниць яких здійснена репатріантами найбільша кількість самозахоплень землі та житлових будинків".

В.ХОМЕНКО відзначив важливість вчасного виконання державної і республіканської Програм розселення та облаштування кримських татар і осіб інших національностей, які повернулися в Україну, зокрема забезпечення репатріантів житлом та землею, створення інфраструктури для місць компактного проживання, та відповідних Указів Президента з вирішення проблем депортованих.