Стихія завдала Криму збитків на 55 млн. грн

Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. Збитки, завдані Криму стихією – зливами і ураганним вітром, що бушував на півострові 11 листопада, становить 55 млн. 351 тис. грн. Такі попередні дані Головного управління МНС України в Криму.

Як сказано в повідомленні ГУ МНС України в Криму, «було проведено засідання комісій з питань ТЕБ і НС міст і районів Криму, і, за наданими даними, збитки від надзвичайної ситуації природного характеру становлять майже 55 млн. 351 тис. грн.». Рятувальники не виключають, що сума збитків збільшиться.

На півострові тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Криму був ураганний вітер, зливи. Шторм на морі – 6-7 балів.

За попередніми даними, тільки Сімферополю негодою завдано збитків на суму більш як 15 млн. грн.