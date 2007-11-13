Депутати «нарізували» понад 26 га землі

Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою принесено 9 протестів на рішення Партенітської селищної ради.

"Перевіривши земельні документи на відповідність законодавству, прокуратура опротестувала виділення понад 26 га в одному з найгарніших куточків Криму", - кажуть у прес-службі прокуратури АРК.

Норми Земельного і Лісового кодексів, Законів України «Про планування і забудову територій», «Про основи містобудування», «Про оренду землі» порушили депутати, розпоряджаючись землею.

Зокрема, депутати «нарізували» земельні ділянки за відсутності містобудівної документації, що передбачає, зокрема, нанесення на план варіантів розміщення об`єктів. "У фірмачів і не було ніяких варіантів: вони не збиралися будувати розважальний і готельний комплекси, а банально вирішили заробити на землі. 17 га, на які депутати дали дозвіл складати проект землевідводу, фірмачі тут же виставили на продаж. По 6 тисяч доларів за сотку продавали вони лісові масиви, право розпоряджання якими належить Кабміну України", - йдеть у повідомленні.

З огляду на грубі порушення законодавства, перевищення повноважень, нераціональне використання землі, прокуратура опротестувала незаконні рішення партенітських властей.