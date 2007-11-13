Судновласникам пред`являть позови

Збитки, заподіяні навколишньому середовищу в результаті стихійного лиха в Керченській протоці, буде підраховано впродовж цього тижня і представлено судновласникам, кораблі яких були в момент трагедії в морських водах Чорного і Азовського морів.

Як повідомляє РІА «Новости», про це журналістам сказав прем`єр-міністр РФ Віктор ЗУБКОВ.

"Підраховується збиток. Десь упродовж цього тижня буде підготовлено документи і буде пред`явлено ці збитки тим судновласникам, які допустили це", - сказав В.ЗУБКОВ за підсумками наради, яку він провів у порту Кавказ і яка була присвячена трагедії, що сталася.

За словами В.ЗУБКОВА, оцінкою збитків і підготовкою необхідних документів у даний час займаються російські природоохоронні відомства.