У Криму 127 населених пунктів - без електропостачання

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. У Криму сьогодні без електропостачання залишаються 127 населених пунктів, відключених через негоду.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

В Україні станом на 7 год. 14 листопада відновлено електропостачання 1 тис. 965 населених пунктів у дев`яти областях. Залишилося відновити електропостачання 395 населених пунктів в АР Крим та 8 областях.