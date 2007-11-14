У Криму 127 населених пунктів - без електропостачання
08:04, 14 листопада 2007Крым
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Повідомляє МНС
Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. У Криму сьогодні без електропостачання залишаються 127 населених пунктів, відключених через негоду.
Про це повідомляє прес-служба МНС України.
В Україні станом на 7 год. 14 листопада відновлено електропостачання 1 тис. 965 населених пунктів у дев`яти областях. Залишилося відновити електропостачання 395 населених пунктів в АР Крим та 8 областях.
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