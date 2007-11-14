У лідера Меджлісу комісія по Ай-Петрі оптимізму не викликає
Мітинг пройде 18 листопада
Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМИЛЄВ схвалив ідею створення спеціальної комісії, котра вивчить ситуацію навколо подій на Ай-Петрі. Проте М.ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що користі від такої комісії небагато. «Особливого оптимізму такі комісії, велика кількість яких створювалася і не працювала при екс-президенті Леоніді КУЧМІ, не викликають», - повідомили УНІАН у Меджлісі.
М.ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що оцінка дій правоохоронних органів Криму на плато Ай-Петрі, «як адекватна і відповідна законодавству, не що інше, як спроба властей захистити честь мундира». За словами керівника Меджлісу, якщо для Києва «адекватними є дії міліції, що стріляє в спину людям, які втікають і рятують цим своє життя, тоді Україна має вирішити, якою державою вона є». «Навіть якщо б усі 40-50 кримських татар дуже агресивно перешкоджали виконанню судового рішення, їх можна було б відтіснити, надіти їм наручники, а не калічити», - підкреслив він.
Окрім цього, зазначив М.ДЖЕМІЛЄВ, Меджліс як і раніше вважає неправомірними дії міліції, що «очистила і розгромила не 125 кв. м території Ай-Петрі, на які судовий виконавець мав відповідні документи, а ділянку в 12-15 разів більшу». «При цьому сьогодні власті заявляють, що в них уже є документи і на решту всієї «відпрацьованої» території», - говорить голова Меджлісу.
Він також нагадав, що мітинг кримських татар (який був призначений на 11 листопада і не відбувся через негоду) пройде 18 листопада.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Знесення проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК, кажуть власті автономії. Порядок під час знесення будов, яке проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.
Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар, за даними міліції, були вилучені газовий балон, каністри з бензином, кілька пляшок із запальною сумішшю. 28 кримських татар було затримано за опір міліції. 4 людей опинилися в лікарні. В одного кримського татарин було кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл був зроблений не з міліцейської зброї. Ведеться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини.
Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).
Меджліс вимагає відставки начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності. Проте А.МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства.