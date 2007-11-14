У лідера Меджлісу комісія по Ай-Петрі оптимізму не викликає

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМИЛЄВ схвалив ідею створення спеціальної комісії, котра вивчить ситуацію навколо подій на Ай-Петрі. Проте М.ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що користі від такої комісії небагато. «Особливого оптимізму такі комісії, велика кількість яких створювалася і не працювала при екс-президенті Леоніді КУЧМІ, не викликають», - повідомили УНІАН у Меджлісі.

М.ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що оцінка дій правоохоронних органів Криму на плато Ай-Петрі, «як адекватна і відповідна законодавству, не що інше, як спроба властей захистити честь мундира». За словами керівника Меджлісу, якщо для Києва «адекватними є дії міліції, що стріляє в спину людям, які втікають і рятують цим своє життя, тоді Україна має вирішити, якою державою вона є». «Навіть якщо б усі 40-50 кримських татар дуже агресивно перешкоджали виконанню судового рішення, їх можна було б відтіснити, надіти їм наручники, а не калічити», - підкреслив він.

Окрім цього, зазначив М.ДЖЕМІЛЄВ, Меджліс як і раніше вважає неправомірними дії міліції, що «очистила і розгромила не 125 кв. м території Ай-Петрі, на які судовий виконавець мав відповідні документи, а ділянку в 12-15 разів більшу». «При цьому сьогодні власті заявляють, що в них уже є документи і на решту всієї «відпрацьованої» території», - говорить голова Меджлісу.

Він також нагадав, що мітинг кримських татар (який був призначений на 11 листопада і не відбувся через негоду) пройде 18 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Знесення проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК, кажуть власті автономії. Порядок під час знесення будов, яке проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар, за даними міліції, були вилучені газовий балон, каністри з бензином, кілька пляшок із запальною сумішшю. 28 кримських татар було затримано за опір міліції. 4 людей опинилися в лікарні. В одного кримського татарин було кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл був зроблений не з міліцейської зброї. Ведеться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини.

Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).

Меджліс вимагає відставки начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності. Проте А.МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства.