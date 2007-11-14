Шторм заважає встановленню загород

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. У Керченській протоці триває збір і утилізація нафтопродуктів. Проте, як інформують кримські рятувальники, в даний момент встановленню бонових загород знову заважає вітер і шторм, що починається.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, сьогодні на території півострова очікуються складні погодні умови. Крім того, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у зв`язку з переміщенням південного циклону вранці і вдень 15 листопада і впродовж доби 16 листопада очікується погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг, посилення вітру 15-20 м/с (16 листопада в південній і східній частині - місцями 25 м/с).

«Люди працюють, незважаючи на складні погодні умови – на Тузлі починається дощ і посилюється вітер», - повідомляє кримський Главк МНС.

Упродовж 13 листопада підрозділами МНС і Мінтрансзв’язку на острові Коса Тузла було очищено 175 погонних метрів берегової смуги і зібрано нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями загальною масою 11,5 тонн, повідомляють рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка суден, в результаті в море вилилося близько 1,3 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.