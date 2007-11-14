Засуджено 4 кримських митників

Київ. 14 листопада. УНІАН. Засуджено чотирьох кримських митників, які допомогли підприємцям ухилитися від сплати понад 240 млн. грн. податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відомством підтримано обвинувачення у кримінальній справі стосовно чотирьох посадових осіб Кримської регіональної митниці та митного посту «Феодосія».

Вищезазначені особи у складі злочинної організації за хабарі в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, здійснили фіктивне митне оформлення в режимі експорту вантажу цукру. Завдяки цьому приватні підприємці ухилилися від сплати податків та митних платежів, що завдало державі збитків на суму понад 240 млн. грн.

Розслідування у вказаній кримінальній справі проведено Головним слідчим управлінням Генпрокуратури.

За вироком Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, яким завершено судовий розгляд справи, колишні посадові особи засуджені на строки від 5 до 9 років й 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах упродовж трьох років з конфіскацією всього майна та з позбавленням спеціальних звань.