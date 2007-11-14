В роботах задіяно понад 300 осіб

Київ. 14 листопада. УНІАН. Міністр із надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ заявляє, що віддав розпорядження про продовження рятувальної операції в Керченській протоці до 15 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Всіх українських моряків, які постраждали в результаті шторму, врятовано. Було проведено унікальну рятувальну операцію, коли з корабля «Віра Волошина» представники Феодосійського рятувального підрозділу зняли людей по канату в умовах надзвичайного складного шторму», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, зараз продовжуються роботи з пошуку моряків із кораблів «Хадж-Измаил» і «Нахичевань». «До завтрашнього дня я дам розпорядження продовжувати пошук», - додав він.

Міністр повідомив, що в пошуково-рятувальних роботах у різних регіонах Криму задіяно понад 300 осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної прикордонної служби України, під час шторму в Керченській протоці й Чорному морі недалеко від кримського узбережжя постраждали 15 суден.

За даними прикордонників, 5 із них (суховантаж ”Волгонефть-139”, танкер ”Вольногорск”, суховантаж ”Хаш-Измаил”, суховантаж ”Нахичевань”, суховантаж ”Ковель”) затонули, інші (судно ”Віра Волошина”, баржа ”Дика”, баржа ”Деметра” і ще 7 барж) сіли на мілину.

Всього постраждало 85 осіб, із них вдалося врятувати 65 осіб, пошуки ще 20 (15 у районі мису Херсонес і 5 - у Керченській протоці) тривають.