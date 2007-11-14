Кримчан закликають провести суботник з ліквідації наслідків стихії

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. Депутати Сімферопольської міської ради закликають кримчан 15 і 16 листопада провести суботник з ліквідації наслідків стихії, яка вирувала на півострові в ці вихідні.

Відповідне звернення було прийняте сьогодні.

У зверненні, ініціатором якого став депутат Валерій ІЛЛІЧОВ, зокрема, сказано, що «ураган, який пройшов 11 листопада, завдав великої шкоди Автономній Республіці. Серйозно постраждала і столиця Криму – місто Сімферополь». «Звертаємося до громадян міста і Криму, депутатів місцевих рад усіх рівнів з пропозицією провести повсюди 15 і 16 листопада суботник з ліквідації наслідків стихійного лиха», - йдеться у зверненні. Депутатам місцевих рад усіх рівнів запропоновано особисто очолити роботу з наведення порядку.

Завтра в Україні погіршиться погода. 15 листопада вночі на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність, без опадів, вранці та вдень очікується погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг, у південній частині переважно дощ, у центральних та західних областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, у північній половині подекуди хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 1-6°, в Криму 10-15° тепла, у північних областях близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у північних та центральних областях 16 листопада пройде мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі місцями сильні опади, хуртовини; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Криму склалися дуже несприятливі погодні умови (ураганний вітер, злива), шторм на морі – 6-7 балів.

За попередніми даними Ради міністрів АРК, економічні збитки, заподіяні стихією Криму, становлять понад 100 млн. грн.

За попередніми даними, Сімферополю негода завдала шкоди на суму понад 15 млн. грн.