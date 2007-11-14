Міністерства сидять на валізах

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. Політична нестабільність у країні негативно позначається на роботі практично всіх міністерств і відомств, вважає міністр освіти і науки України, соціаліст Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі С.НІКОЛАЄНКО заявив, що «практично більшість міністерств і відомств не працюють», оскільки «люди сидять на валізах». «Заступники не знають, хто буде міністром, на кого орієнтуватися і що робити», - зазначив він.

При цьому, за словами С.НІКОЛАЄНКА, в очолюваному ним міністерстві все працює ”чітко”. «Я маю величезний досвід, тому що для мене це четверта відставка, і я вже падав, і не один раз. Знаю, що потрібно стояти у будь-якому разі і свою справу треба робити, - зазначив він. - Міністерство працює чітко, всі документи, наради. Але я бачу за настроєм людей, що в людей немає настрою».

Крім того, С.НІКОЛАЄНКО сказав, що теоретично було б вигідно, щоб коаліція не створювалася, а міністри нинішнього уряду працювали як виконуючі обов`язки. «Теоретично зараз вигідно, щоб не було ніякої коаліції. Уряд в.о. ніби теж не в авторитеті - тому що в.о., ті (блок «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ – УНІАН) теж не при владі: всі люди втомлюються від цих екранів, білого одягу. А він (Президент – УНІАН) весь час ініціативи проявляє, то ДАІ розпускає, то знову збирає», - сказав С.НІКОЛАЄНКО.

Як зазначив С.НІКОЛАЄНКО, найімовірніше, «помаранчева» коаліція буде створена. Правда, довго пропрацювати вона не зможе, прогнозує він.