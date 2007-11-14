Кого намагаються зробити крайніми?
Націоналісти підтримують кримських татар
Голова Кримської організації КУН Василь Овчарук вважає, що «сьогодні керівництво АР Крим підтримує курс на ескалацію напруги навколо кримськотатарського питання».
Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Сімферополі, повідомляє прес-служба КУН.
«Очевидно, закони порушуються постійно і давно, але, знімаючи з себе відповідальність, кримська влада намагається зробити «крайніми» кримських татар, - підкреслив голова Кримської організації Конгресу. - Ні для кого не таємниця, що кримська влада, використовуючи свої повноваження і тіньові схеми, продає ті землі, які повинні належати кримським татарам».
Кримська організація КУН виступає "за відновлення історичної справедливості у земельному питанні, яка в подальшому дасть можливість мирно проживати на півострові громадянам України всіх національностей".