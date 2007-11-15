РФ не підтверджує виявлення тіла моряка

Київ. 15 листопада. УНІАН. МНС РФ не підтверджує виявлення тіла ще одного моряка з суховантажника ”Нахічевань”, який зазнав катастрофи в Керченській протоці в неділю.

Як повідомило РІА «Новости» керівник прес-служби управління МНС Росії по Краснодарському краю Тетяна КОБЗАРЕНКО, ”ми зв`язалися з оперативним штабом (створеним в Україні) і Мінтрансом України. Вони не підтвердили інформацію, що виявлено тіло ще одного моряка з ”Нахічевані”.

Трьох членів екіпажу ”Нахічевани” врятували в неділю співробітники МНС України, тіла ще трьох знайшли російські прикордонники на узбережжі Керченської протоки на території Краснодарського краю. Доля п`ятьох залишається невідомою.

За словами представниці російського МНС, пошуки моряків з суховантажного судна тривають і в нічний час.