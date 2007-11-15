Кілька нафтових плям несе у бік Керчі

Сімферополь. 15 листопада. УНІАН. Сьогодні декілька нафтових плям розміром близько 100 квадратних метрів кожне відірвало від кормової частини танкера «Волганефть-139» і вітром змиває у бік Аршинцевської коси Керчі.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Автономній Республіці Крим.

За даними кримських рятувальників, для запобігання потрапляння нафтопродуктів на територію Керчі в морі працюють судна з боновими загородами і сорбентом. «До місця можливого викиду направлено підрозділи МНС для оперативного усунення загрози забруднення узбережжя міста», - йдеться в повідомленні кримського Главку МНС.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більш як десять суден, у результаті в морі опинилося близько 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тис. тонн сірки (за попередніми даними, ємності із сіркою закриті).

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», у результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис. тонн мазуту, кримські «зелені» називають катастрофічними.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.