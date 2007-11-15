Меджліс звинувачує владу

Сімферополь. 15 листопада. УНІАН. Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ звинувачує місцеву владу в перешкоджанні проведенню акцій протесту кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі Р.ЧУБАРОВ, зокрема, заявив, що сімферопольські власті намагаються заборонити проведення масової акції кримських татар (акція у формі встановлення наметового містечка).

За словами Р.ЧУБАРОВА, 9 листопада у виконком Сімферопольської міської ради було подано повідомлення про проведення масових акцій на центральній площі міста. За його даними, в цей ж день відбулося засідання Залізничного райсуду Сімферополя, який задовольнив позов міськради про заборону проведення масовій акції.

Як зазначив Р.ЧУБАРОВ, у кримських татар є підозра в упередженості суддів, що заборонили встановлювати намети на площі перед Радою міністрів автономії, оскільки, зокрема, представника Меджлісу, який подавав повідомлення про проведення акції, не сповістили про розгляд справи в суді. «Люди просто відштампували ті рішення, які бажані владі, абсолютно не вникаючи в процеси», - зазначив перший заступник голови Меджлісу.

Він зазначив, що в законному порядку кримські татари звертатимуть увагу вищестоящих інстанцій на політичну неупередженість суддів і їхню некомпетентність.

За словами Р.ЧУБАРОВА, в наметове містечко, яке встановлене на площі перед Радміном АРК, вже приходили судові виконавці. Вони вручили розпорядження, що якщо містечко не приберуть, то «можуть бути застосовані такі дії, які витікають з рішення суду для виконавчої служби». «Влада пішла уторованою нею дорогою: вона направляє судових виконавців, вона погрожує застосуванням сили», - заявив заступник голови Меджлісу.

Зі своєї сторони керівник секретаріату Меджлісу Заїр СМЕДЛЯЄВ заявив, що влада не хоче вирішувати проблеми кримських татар. «Влада не хоче в Криму нормального стабільного становища. На фоні такого постійного конфліктного стану можна постійно підвищувати ціни на продукти харчування, на паливо, все це сходить з рук», - підкреслив З.СМЕДЛЯЄВ. Він назвав нинішню владу Криму «бездарною», зазначивши, що її ”пора міняти”.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільно побудованих будов бізнесменів - кримських татар. Знесення, як стверджують власті, проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Порядок в ході зносу будов, який проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити зносу і, як стверджують в міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар, за даними міліції, були вилучені газовий балон, каністри з бензином, декілька пляшок із запалювальною сумішшю. 28 кримських татар були затримані за опір міліції. 4 людини опинилися у лікарні. В одного кримського татарина було кульове поранення в живіт. В міліції запевняють, що стріляли не з міліційної зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини. Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).

Меджліс вимагає відставки начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності. Проте А.МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства.

8 листопада кримські татари почали установку наметового містечка з вимогою відставки А.МОГИЛЬОВА.