У Криму стан контрольований, але складний

Київ. 15 листопада. УНІАН. Прокурор Криму, член «Народної самооборони» Віктор ШЕМЧУК заявляє, що рішення судів про повернення захоплених земельних ділянок в Криму виконуватимуться й надалі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

За словами В.ШЕМЧУКА, зараз загальний стан в Криму контрольований, але залишається досить складним в міжетнічному і політичному контексті, в ситуації протистояння правоохоронних органів і тих, хто захоплює земельні ділянки. “Однак позиція правоохоронців є незмінною - земельні ділянки, які були захоплені, будуть повертатися згідно із рішенням суду, незважаючи на те, хто їх захопив, в тому числі, із залученням правоохоронців», - наголосив В.ШЕМЧУК.

Однак, на його переконання, це має проходити на високому професійному рівні, аби не спровокувати заворушення, які сталися нещодавно на горі Ай-Петрі.

«Загалом це більше робота виконавчих служб, але в разі протидії тих, хто захопив ці ділянки, звичайно, правоохоронні органи братимуть активну участь в цьому, в тому числі й внутрішні війська», - зазначив В.ШЕМЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Знесення проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК, кажуть власті автономії. Порядок під час знесення будов, яке проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар, за даними міліції, були вилучені газовий балон, каністри з бензином, кілька пляшок із запальною сумішшю. 28 кримських татар було затримано за опір міліції. 4 людей опинилися в лікарні. В одного кримського татарин було кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл був зроблений не з міліцейської зброї. Ведеться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини. Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).