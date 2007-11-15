У Криму стан контрольований, але складний
Шемчук про землю та політичний контекст
Київ. 15 листопада. УНІАН. Прокурор Криму, член «Народної самооборони» Віктор ШЕМЧУК заявляє, що рішення судів про повернення захоплених земельних ділянок в Криму виконуватимуться й надалі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.
За словами В.ШЕМЧУКА, зараз загальний стан в Криму контрольований, але залишається досить складним в міжетнічному і політичному контексті, в ситуації протистояння правоохоронних органів і тих, хто захоплює земельні ділянки. “Однак позиція правоохоронців є незмінною - земельні ділянки, які були захоплені, будуть повертатися згідно із рішенням суду, незважаючи на те, хто їх захопив, в тому числі, із залученням правоохоронців», - наголосив В.ШЕМЧУК.
Однак, на його переконання, це має проходити на високому професійному рівні, аби не спровокувати заворушення, які сталися нещодавно на горі Ай-Петрі.
«Загалом це більше робота виконавчих служб, але в разі протидії тих, хто захопив ці ділянки, звичайно, правоохоронні органи братимуть активну участь в цьому, в тому числі й внутрішні війська», - зазначив В.ШЕМЧУК.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Знесення проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК, кажуть власті автономії. Порядок під час знесення будов, яке проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.
Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар, за даними міліції, були вилучені газовий балон, каністри з бензином, кілька пляшок із запальною сумішшю. 28 кримських татар було затримано за опір міліції. 4 людей опинилися в лікарні. В одного кримського татарин було кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл був зроблений не з міліцейської зброї. Ведеться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини. Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).