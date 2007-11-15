Шемчука звільнено

Сімферополь. 15 листопада. УНІАН. Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО звільнив Віктора ШЕМЧУКА з посади заступника Генерального прокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим у зв`язку з обранням його народним депутатом.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

О.МЕДВЕДЬКО своїм наказом звільнив державного радника юстиції 2 класу В.ШЕМЧУКА з поданим ним рапортом з посади заступника Генпрокурора України - прокурора АРК у зв`язку з переходом на виборну посаду нардепа та увільнив його від обов`язків голови колегії прокуратури республіки та члена колегії Генеральної прокуратури України.

Справка УНІАН. В.ШЕМЧУКА обрали народним депутатом за списком блоку "НУ-НС" (лідер блоку - Юрій ЛУЦЕНКО).