Два дні із життя іноземців...

Севастополь. 15 листопада. УНІАН. Севастопольська міліція за підсумками дводенної перевірки ринків притягла до адміністративної відповідальності понад 70 іноземних громадян за порушення правил перебування в Україні.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі.

Зокрема, за даними правоохоронців, за підсумками дводенної перевірки ринків двох із чотирьох районів міста (Ленінського і Гагарінського) було складено 71 адмінпротокол стосовно громадян Узбекистану, Киргизії, Російської Федерації, Молдови, Азербайджану і Грузії за порушення іноземцями і особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.

За даними севастопольських міліціонерів, виявлено також іноземців, які реалізовували продукти харчування без відповідних на те документів і дозволів. На даний час вирішується питання про скорочення терміну перебування на території України двом іноземцям.

Також складено 15 адміністративних протоколів в результаті перевірки осіб, які надають іноземцям житлові приміщення.