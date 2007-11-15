Два дні із життя іноземців...
70 чоловік притягнуто до відповідальності
Севастополь. 15 листопада. УНІАН. Севастопольська міліція за підсумками дводенної перевірки ринків притягла до адміністративної відповідальності понад 70 іноземних громадян за порушення правил перебування в Україні.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі.
Зокрема, за даними правоохоронців, за підсумками дводенної перевірки ринків двох із чотирьох районів міста (Ленінського і Гагарінського) було складено 71 адмінпротокол стосовно громадян Узбекистану, Киргизії, Російської Федерації, Молдови, Азербайджану і Грузії за порушення іноземцями і особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.
За даними севастопольських міліціонерів, виявлено також іноземців, які реалізовували продукти харчування без відповідних на те документів і дозволів. На даний час вирішується питання про скорочення терміну перебування на території України двом іноземцям.
Також складено 15 адміністративних протоколів в результаті перевірки осіб, які надають іноземцям житлові приміщення.