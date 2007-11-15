Частину танкера відбуксировувано до РФ

18:00, 15 листопада 2007
Крым
0

Хронологія операції

Сьогодні за ініціативою українського координаційного штабу проведено спільну українсько-російську операцію з транспортування кормової частини російського танкера «Волгонефть-139» в порт «Кавказ».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Таким чином, кормова частина танкера «Волгонефть-139» із залишками мазуту перебуває під повним контролем і більше не становить загрози навколишньому середовищу.

Хронологія операції: сьогодні вранці з кормової частини танкера було відкачано 933 тонни мазуту. Потім морські буксири «Меркурий», «Задорожный», «Посейдон» (Російська Федерація) і «Портовик» (Україна) почали буксирування кормової частини танкера Керч-Єникальським каналом у напрямку російського порту «Кавказ». У 16.00 караван успішно прибув у порт «Кавказ».

Як відзначають в міністерстві, операція вважається особливо успішною з урахуванням погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, через шторм 10-11 листопада в Керченській протоці постраждало 15 суден, з них 5 затонули і 10 сели на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». В результаті в море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Затонули також судна «Вольногорск», суховантажник ”Хадж-Ізмаїл”, суховантажник ”Нахічевань”, суховантажник ”Ковель”, які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки кожен. Інші (судна ”Вера Волошина”, баржа ”Дика”, баржа ”Демира” і 7 ще барж) сіли на мілину.

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», в результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис. тонн мазуту, кримські «зелені» називають катастрофічними.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter