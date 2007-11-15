Частину танкера відбуксировувано до РФ

Сьогодні за ініціативою українського координаційного штабу проведено спільну українсько-російську операцію з транспортування кормової частини російського танкера «Волгонефть-139» в порт «Кавказ».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Таким чином, кормова частина танкера «Волгонефть-139» із залишками мазуту перебуває під повним контролем і більше не становить загрози навколишньому середовищу.

Хронологія операції: сьогодні вранці з кормової частини танкера було відкачано 933 тонни мазуту. Потім морські буксири «Меркурий», «Задорожный», «Посейдон» (Російська Федерація) і «Портовик» (Україна) почали буксирування кормової частини танкера Керч-Єникальським каналом у напрямку російського порту «Кавказ». У 16.00 караван успішно прибув у порт «Кавказ».

Як відзначають в міністерстві, операція вважається особливо успішною з урахуванням погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, через шторм 10-11 листопада в Керченській протоці постраждало 15 суден, з них 5 затонули і 10 сели на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». В результаті в море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Затонули також судна «Вольногорск», суховантажник ”Хадж-Ізмаїл”, суховантажник ”Нахічевань”, суховантажник ”Ковель”, які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки кожен. Інші (судна ”Вера Волошина”, баржа ”Дика”, баржа ”Демира” і 7 ще барж) сіли на мілину.

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», в результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис. тонн мазуту, кримські «зелені» називають катастрофічними.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.