Затонулі судна не заважають ходити Керченською протокою

Сімферополь. 15 листопада. УНІАН. Судна, що зазнали аварії та затонули у Керченській протоці внаслідок шторму 11-12 листопада, не заважають судноплавству.

Про це повідомив сьогодні, 15 листопада, Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

Як повідомляє прес-служба МТЗУ, міністр повідомив, що чітко визначеніі координати суден, що затонули, за якими можна стверджувати, що вони знаходяться досить далеко від каналу. «Судна, що затонули, фактично не перекривають канал, - наголосив він. - Усі лоцмани України і Російської Федерації знають чітке місце розміщення цих суден і здатні їх обійти».

«Це не впливає на безпеку руху по Керченській протоці», - наголосив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.