Сніг, дощ, ожеледь, хуртовини...

Сьогодні, 16 листопада, на території України очікуються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН у Українському гідрометеоцентрі, у північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, вночі та вранці сильні опади; температура впродовж доби буде від 2° морозу до 3° тепла.

У південній частині та у східних областях дощі, вночі на Одещині та Миколаївщині місцями сильні дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла, в Криму до 15°.

У західних областях невеликий сніг та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу).

Вітер в Україні південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на півдні місцями 25 м/с. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.