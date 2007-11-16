В Керчі міністри транспорту України і РФ проведуть нараду

Сьогодні, 16 листопада, в Керчі (Крим) міністр транспорту України Микоа Рудьковський і Міністр транспорту Російської Федерації Ігорь Левітіна проведуть нараду з питань аварій на морі

Засідання українсько-російської робочої групи з подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 11-12 листопада 2007 року, відбудеться у Керченському морському торговельному порту.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада внаслідок шторму в Керченській протоці постраждали 15 судів, в результаті катастрофи, в морі опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», в результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис. тонн мазуту, кримські «зелені» називають катастрофічними.

Повідомляється про масову загибель птахів і риби в Керченській протоці.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушена кримінальна справа за фактом забруднення моря.