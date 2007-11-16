Керченській протоці завдано шкоди на $10 млрд.

Шкода від розливу мазуту після корабельної аварії 11 листопада в Керченській протоці може становити понад 300 мільярдів рублів (10 млрд. дол.), повідомляє Азово-Чорноморське територіальне управління Росриболовства.

"Можлива шкода від катастрофи становить близько 304 мільярдів рублів у поточних цінах", - йдеться в повідомленні відомства.

У Азово-Чорноморському управлінні Росриболовства вважають, що застосування детергентів (хімічних речовин, що використовуються як миючий засіб) лише удвічі збільшить шкоду, завдану водно-біологічним ресурсам, оскільки збільшить площу розповсюдження нафтопродуктів, передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, через шторм 10-11 листопада в Керченській протоці постраждало 15 суден, з них 5 затонули і 10 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». В результаті в море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Затонули також судна «Вольногорск», суховантажник «Haj’Ismail», суховантажник "Нахічевань", суховантажник "Ковель", які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки кожен. Інші (судно "Вера Волошина", баржа "Дика", баржа "Демира" і ще 7 барж) сіли на мілину.