Франція допоможе Керчі?

Сьогодні в Керч з метою оцінити масштаби шкоди, завданої місту розливом нафтопродуктів у Керченській протоці, і запропонувати допомогу прибув Перший секретар Посольства Франції в Україні Гійом НАРЖОЛЕ.

Як передає портал "Керчь - это мой город", міський голова Керчі Олег ОСАДЧИЙ поінформував гостя про те, що Керч одержала штормове попередження, але всі об`єкти життєдіяльності не можна було підготувати. Після бурі, за його даними, 50 тисяч абонентів були відключені від електроенергії, вітром було вирвано близько 200 дерев, зірвані дахи з житлових будинків, шкільних і дошкільних установ. За словами мера, місто зазнало шкоди на 2,5 млн. грн. За фінансовою допомогою для усунення наслідків урагану керівництво Керчі звернулося до уряду України і Криму, а також планує виділити грошові кошти з місцевого бюджету, зазначив О.ОСАДЧИЙ.

За його словами, на сьогоднішній день в місті відновлене електропостачання, подано теплопостачання, воду.

Тепер, повідомив мер, вся увага звернута на прибережну зону, куди протягом останніх двох днів море викидає мазутні плями. У центрі міста їх не спостерігають, проте тривогу викликають курортні зони: міський пляж, селища Героївське, Жуківка. На очищення прибережної смуги кинуті всі сили, повідомив О.ОСАДЧИЙ, і висловив упевненість у тому, що протягом, максимум, 60 днів в місті буде наведено порядок. Тому черговий курортний сезон, на переконання О.ОСАДЧОГО, в Керчі пройде як завжди.

На пропозицію Г.НАРЖОЛЕ сформулювати прохання про допомогу технічного характеру або проведення рятувальних робіт, О.ОСАДЧИЙ визначив потребу в асенізаторській, поливальній, прибиральній техніці для міського господарства. Також меру хотілося б зав`язати взаємовигідні побратимські відносини з одним із приморських французьких міст, схожих на Керч. При цьому О.ОСАДЧИЙ відзначив великий туристичний потенціал міста, і висловив упевненість у тому, що він зачарує туристів з Франції.

Перший секретар Посольства Франції в Україні пообіцяв передати побажання мера Керчі своєму керівництву і керівництву Європейського Союзу.