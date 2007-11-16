Кримчани мало знають про голодомори

Сімферополь. 16 листопада. УНІАН. У Криму дуже мало знають про голодомори і політичні репресії в Україні, вважає керівник науково-редакційної групи «Реабілітовані історією» Дмитро ОМЕЛЬЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт заявив сьогодні в Сімферополі під час науково-практичної конференції з ушанування в Криму пам`яті жертв політрепресій і голодоморів.

За словами Д.ОМЕЛЬЧУКА, в Криму має бути видана книга про голодомори і репресії. Так, зазначив експерт, за подіями 1921-1923 років є достатньо матеріалів, а за подіями 1932 і 1946 років – матеріалів не так багато, тому було б доцільно видати книгу про всі ці події, підтвердивши їх документальною основою. «Тим самим Крим не звинувачуватиметься в тому, що ми саботуємо укази Президента, з одного боку. А з другого боку, ми зможемо дати кримчанам реальну практику, реальне підтвердження того, що відбувалося в Криму ось у ці складні роки. Тема дуже потрібна, котра допомогла б відсікти аргументацію багатьох лівих політичних сил, які на ній спекулюють», - зазначив керівник Науково-редакційної групи «Реабілітовані історією».

На його думку, у виданні такої книги могла б допомогти Рада міністрів Криму. «Сума в якихось 30-40 тисяч – це не казна-яка проблема для кримського бюджету», - сказав Д.ОМЕЛЬЧУК.

У свою чергу, перший віце-прем`єр Криму Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ заявив, що було б доцільно задіювати історичні факультети вузів, студенти яких могли б зібрати свідчення тих, хто пам`ятає голодомори і репресії, і вже на підставі цих свідчень думати, як створити книгу.