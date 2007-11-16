Потрібна «Служба порятунку тварин»!

Керч. 16 листопада. УНІАН. Кримські активісти Партії зелених України (ПЗУ) мають намір вимагати від законодавчої влади створення на базі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій «Служби порятунку тварин».

Як повідомили УНІАН у кримській організації ПЗУ, це питання обговорювалося сьогодні в Керчі на науково-практичній конференції «Екологічні проблеми Керчі і шляхи їх вирішення».

«Зелені», зокрема, заявляють, що на сьогодні немає жодної державної служби, яка могла б «не тільки збирати трупи птахів і тварин, а рятувати й повертати їх у природу». При цьому громадські об`єднання, котрі могли б цим займатися, не фінансуються, наголошувалося на конференції.

«Зелені» підкреслюють, що готувалася конференція ученими та екологами за два місяці до аварії суден у Керченській протоці під час шторму 10-11 листопада, і тепер до існуючих численних екологічних проблем Керчі додасться ще й «усунення наслідків шторму, який приніс із собою людські жертви, розлив нафтопродуктів» в акваторії Керченської протоки.

Учасники конференції, підсумки якої будуть підбиті 19 листопада, мають намір прийняти резолюцію з питань створення єдиного екологічного паспорта Керчі, з питань суспільного екологічного моніторингу чистоти малих річок Керчі, громадської перевірки стану екологічного контролю над проведенням навантажувально-розвантажувальних робіт на рейді в Керченській протоці з передачею матеріалів у державні органи контролю та нагляду тощо. «Екологічні вимоги треба не просто декларувати, а строго дотримуватися їх і виконувати», - підкреслюють «зелені».

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали понад десять суден, внаслідок чого в морі опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Повідомляється про масову загибель птахів і риби в Керченській протоці.