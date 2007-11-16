Бджоли проти меду...

Сімферополь. 16 листопада. УНІАН. Начальник Управління Державтоінспекції в Автономній Республіці Крим Володимир ЗАГИНАЙЛО звертається до водіїв з проханням не провокувати своїми діями працівників ДАІ на отримання будь-яких грошових винагород і подарунків, щоб уникнути покарання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в АРК, даний заклик обумовлений тим, що тільки за останні дві доби кримською Державтоінспекцією було задокументовано 5 фактів спроб дачі значних сум хабарів працівникам ДПС за непритягнення водіїв до адміністративної відповідальності.

«У свою чергу, керівництво кримської ДАІ вживає всіх заходів з викорінення поборів та інших негативних проявів серед особового складу», - запевняють в Управлінні ДАІ.

У разі неправомірних і незаконних відносно всіх учасників дорожнього руху дій керівництво Державтоінспекції просить звертатися за телефоном довіри УДАІ.