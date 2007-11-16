Погода заважає операції

Сімферополь. 16 листопада. УНІАН. З метою уникнення розливів нафтопродуктів, операції щодо відкачки з українського судна "Вера Волошина" залишків бункерного палива, лляльних вод та паливно-мастильних матеріалів не розпочато у зв’язку зі складними погодними умовами.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку України.

"Вера Волошина" проходить узгодження схеми відкатки нафтопродуктів з місцевою владою, Азово-Чорноморською екологічною інспекцією, митницею та Держприкордонслужбою.

Як повідомлялось, 11 листопада у Судацькому регіоні сіло на мілину судно «Вера Волошина». Судно перевозило сільгосптехніку з Румунії до Новоросійська.