Погода заважає операції
17:39, 16 листопада 2007Крым
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Щодо відкачки палива
Сімферополь. 16 листопада. УНІАН. З метою уникнення розливів нафтопродуктів, операції щодо відкачки з українського судна "Вера Волошина" залишків бункерного палива, лляльних вод та паливно-мастильних матеріалів не розпочато у зв’язку зі складними погодними умовами.
Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку України.
"Вера Волошина" проходить узгодження схеми відкатки нафтопродуктів з місцевою владою, Азово-Чорноморською екологічною інспекцією, митницею та Держприкордонслужбою.
Як повідомлялось, 11 листопада у Судацькому регіоні сіло на мілину судно «Вера Волошина». Судно перевозило сільгосптехніку з Румунії до Новоросійська.
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