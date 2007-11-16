Замість зарплати - позики

Сімферополь. 16 листопада. УНІАН. Керівник джанкойського заводу, щоб не робити обов’язкові внески до соціальних фондів, розраховувався з робітниками за працю позиками.

Оформляючи таким чином трудові відносини, за два роки керівництво заводу заощадило майже півмільйона гривень - стільки грошей не надійшло до соціальних фондів, повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

Джанкойська міжрайонна прокуратура кваліфікувала дії директора заводу як грубе порушення законодавства про працю та зловживання службовим становищем. Керівнику пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.172 та ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України.

Справу направлено до суду, який визначить ступінь вини директора заводу і призначить йому покарання відповідно до санкцій названих статей.