Призначено 12 додаткових поїздів на свята

Сімферополь. 17 листопада. УНІАН. Станом на 16 листопада Укрзалізниця призначила 12 додаткових поїздів з метою покращення якості обслуговування пасажирів та забезпечення перевезення пасажирів на різдвяні та новорічні свята 2007-2008.

Про це повідомляє Управління взаємодії зі ЗМІ Укрзалізниці.

Зокрема, призначено 3 додаткових кримських поїздів. Складом Придніпровської залізниці: поїзд №204/203 "Севастополь-Москва" (відправленням з Севастополя з 27/12 по 14/01 щоденно. Зворотно з Москви з 28/12 по 15/01 щоденно), поїзд 208/207 "имферполь-Москва" (відправленням з Симферополя з 26/12 по 29/12 щоденно. Зворотно з Москви з 27/12 по 30/12 щоденно), поїзд №292/291 "Симферополь-Москва" (відправленням з Симферополя з 27/12 по 29/12.Зворотно з Москви з 29/12 по 31/12).