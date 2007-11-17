Погода на вихідні

Сімферополь. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні - у суботу, 17 листопада, в Криму вітер північно-східний 5-7 м/с. Температура вдень 3-8° тепла, вночі 1-3° тепла. Вологість - 92%, повідомляє прес-служба управління МНС в АРК.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у неділю, 18 листопада, в Криму місцями невеликий дощ зі снігом. Вітер північно-східний 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, вночі від 1° тепла до 4° морозу.