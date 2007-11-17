Керчанин поранив 2 людей

Сімферополь. 17 листопада. УНІАН. У Керчі (Крим), на березі моря, 49-річний місцевий житель під час сварки, що виникла на ґрунті ревнощів, пострілом з обрізу мисливської рушниці поранив 31-річного жителя міста, після чого пострілом поранив свою співмешканку.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, працівники міліції затримали чоловіка. Він раніше судимий.

Потерпілих госпіталізовано. Зброю вилучено.