Відкрилась нічліжка для бездомних

Сімферополь. 17 листопаду. УНІАН. У Сімферополі сьогодні відкрився Будинок нічного перебування для осіб без певного місця проживання, які досягли 18-річного віку.

Як повідомили УНІАН у Сімферопольській міській раді, установа включає спальні кімнати, ізолятор, медичний кабінет, комори, санвузли, душові, кімнати первинного огляду, кімнати-їдальні тощо.

У штаті Будинку нічного перебування - директор, головний бухгалтер, сестра-господиня, психолог, соціальні та медичні працівники, чергові.

У даний час у Будинку нічного перебування вже перебувають шестеро бездомних громадян. «Невдовзі їх стане набагато більше, оскільки до нас постійно приходять бездомні і запитують про наші послуги», - відзначила директор установи Тетяна КИРИЧУК.

Вона попередила, що є певні обмеження прийому в Будинок нічного перебування. Зокрема, сюди не приймаються особи з клінічними ознаками інфекційного захворювання, з психічними захворюваннями, у стані алкогольного, наркотичного сп`яніння (після огляду їх направляють до стаціонарних медустанов).

За словами Т.КИРИЧУК, крім нічлігу та їжі, бездомним надається допомога у відновленні документів для подальшого оформлення пенсії чи інвалідності, психологічна і гуманітарна допомога (одяг).

Створення установи, розрахованої на 40 осіб, почалося в липні 2007 року і обійшлося міському бюджету в 755 тис. грн.

У церемонії відкриття Будинку нічного перебування взяли участь мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, перший віце-прем`єр Криму Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ, міністр праці і соціальної політики АРК Раєт СЕТТАРОВ, священнослужителі, які освятили приміщення, та інші.