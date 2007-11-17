Головна передумова до виникнення трагедії у протоці - контрабанда?

Директор ПівдНДІРО Борис Панов вважає, що головною передумовою до виникнення трагедії у Керченській протоці є існування рейдової перевалки: «Ми десятки разів говорили: це неприпустимо! І от, будь ласка, рвонула бомбочка. Адже якби не було цього перевантаження, ніхто б не потонув, — сказав Б.Панов в інтерв’ю «Дзеркалу тижня». — Чому там зібралося 150 суден? Тому що там іде перевантаження мільйонів тонн усіляких вантажів. Задіяно й українські судна, й російські, — щоб не сплачувати портові збори, не проходити відповідної перевірки тощо. Звичайно, там ходять, перевіряють і прикордонники, і митники, і ми періодично там зйомки робимо, але поки аварії не було, ніхто особливо не реагував».

У темі позапортової перевалки, крім екологічного, ще є один дуже важливий аспект, про який посадові особи України чомусь мовчать. Єдина людина, яка привселюдно про нього заявила, — Давид Жванія. У програмі «Я так думаю» він назвав, усім, до речі, у Криму відому, причину популярності рейдового перевалювання мільйонів тонн вантажу — контрабанду. Проте конкретних прикладів не навів. І ніхто достовірно це зробити не зможе: не спійманий — не злодій.

Уже екс-прокурор Криму Віктор Шемчук підтвердив «ДТ»: проблема є. «Те, що там перевалюється все що завгодно і з чим у порти просто так не сунешся — від хімії до світлих нафтопродуктів — відомо всім. Але про обсяги контрабанди нічого конкретно сказати не можу. Контроль там мають здійснювати митні служби й прикордонники. Проте за моєї пам’яті жоден контролюючий орган не спрямував жодного матеріалу щодо якихось порушень законодавства з рейдового перевалювання. Отже, хто там у темі, а хто в долі — сказати не можу».