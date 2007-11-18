Продовжуються пошуки 15 моряків

У Чорному морі поблизу Севастополя продовжуються пошуки 15 членів екіпажу суховантажного судна ”Хадж-Ізмаїл” (прапор Республіки Грузія, вантаж - металобрухт), що затонуло 11 листопада під час шторму в районі Херсонеського маяка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій,

Екіпаж судна складався з 17 осіб, 2 членів екіпажу врятовано.

До пошуку з морського торговельного порту залучалося рятувальне судно ”Сапфір”, підрозділи МНС та МВС. Обстежено акваторію в районі мису Херсонес.

На сьогодні доля 15 моряків залишається невідомою, пошуки тривають.

17 листопада до організації та проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заходів з очищення акваторії та забрудненого узбережжя Керченської протоки залучалося особового складу 614 осіб, 29 од. техніки та 12 од. плавзасобів.

На засіданні українсько-російської комісії прийнято рішення щодо припинення етапу пошуково-рятувальних дій та розпочати підготовку затонулих суден до підняття.

Координацію пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, судно ”Хадж-Ізмаїл” (Haj’Ismail) затонуло 11 листопада під час шторму в районі Херсонеського маяка.

Транспортна прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за фактом корабельної аварії біля берегів міста 11 листопада Haj’Ismail.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту).