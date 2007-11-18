У Криму оголосили штормове попередження

У Криму через очікуване погіршення погодних умов оголошено штормове попередження на 18 і 19 листопада.

Як передає УНІАН, за інформацією Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, 18-19 листопада на півострові очікується посилення північно-східного вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Протягом доби 19 листопада посилення вітру місцями 25-30 метрів за секунду.

Сьогодні температура повітря в Криму вночі 1-3 градус тепла, вдень 3-8 градус тепла. Вологість 89%.

Проїзд дорогами Криму забезпечено, чергує 47 чоловік і 24 одиниці техніки. На Ангарському і Грушевському перевалах проїзд також забезпечено.