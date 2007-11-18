«Помремо за Батьківщину!» - кримські татари вийшли на площу

На центральній площі Сімферополя проходить мітинг за участю кількох тисяч кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протестують проти «дискримінаційної політики властей Криму і беззаконня міліції».

За даними правоохоронців, в акції беруть участь близько 1300 кримських татар. За даними очевидців – близько трьох тисяч.

Учасники акції прийшли на центральну площу Сімферополя з вигуками «Крим – наша Батьківщина! Помремо за Батьківщину!».

Протестуючі тримають у руках прапори України, національні прапори кримськотатарського народу, а також транспаранти з гаслами: «Відновити державність кримських татар», «Соборній мечеті в Сімферополі бути!», «Віруючим - рівні права» тощо.

Мітинг розпочався з виконання національного гімну кримськотатарського народу, а також молебню, який провів Муфтій мусульман Криму Еміралі АБЛАЄВ.

Мітингуючі піддали критиці дії властей і міліції 1 і 6 листопада, під час спроби знесення будов у Сімферополі і на плато Ай-Петрі. Кримські татари заявляють, що їх під час тих подій по-звірячому побили равоохоронці, у зв`язку з чим вимагають відправити у відставку начальника міліції Криму Анатолія МОГИЛЬОВА.

Лідер Кримської організації Народного руху України Леонід ПІЛУНСЬКИЙ заявив, що Крим - це земля кримських татар, а місцеві власті хочуть «вкрасти цю землю для себе». «У вас немає іншої землі», - заявив він, звертаючись до кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада на вулиці Балаклавській у Сімферополі відбулися зіткнення через землю між кримськими татарами і представниками фірми «Олві-Крим». Для розгону натовпу правоохоронцям довелося приганяти 2 БТРи і зробити кілька пострілів у повітря.

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Знесення, як стверджують власті, проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Порядок під час знесення будов, який проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі 28 кримських татар було затримано за опір міліції. 4 людей опинилися в лікарні. В одного кримського татарина було кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл був зроблений не з міліційної зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини. Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).

Меджліс вимагає відставки начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності. Проте А.МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства.